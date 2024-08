Schon am siebten Spieltag steht in Hollenbach am Freitagabend ein Spitzenspiel an in dem die beste Offensive auf die beste Defensive der Liga trifft. Der TSV Meitingen will in Nördlingen den nächsten Dreier einfahren. Der FC Horgau will trotz Personalproblemen punkten, während der TSV Dinkelscherben endlich wieder mehr als ein Unentschieden will.

Fabian Strehle