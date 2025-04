TSV Gersthofen mit dem dritten Unentschieden in Folge

Als Fabian Bühler in der 57. Minute mit seinem 30. Saisontreffer das 3:1 erzielte, schien der TSV Gersthofen endgültig auf die Siegerstraße eingebogen zu sein. Doch nach dem Anschlusstreffer zum 3:2 nur fünf Minuten später geriet der Tabellenzweite ohne seinen Spielertrainer Michael Panknin gewaltig ins trudeln und musste sich am Ende gegen den abstiegsgefährdeten VfL Ecknach noch mit einem 3:3 begnügen. Ein erneuter Gegentreffer in letzter Minute bedeute das dritte Unentschieden in Folge für die Schwarz-Gelben und damit einen weiteren Rückschlag im Kampf um Platz zwei der Fußball-Bezirksliga Nord.

