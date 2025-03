TSV Gersthofen verschenkt zwei Punkte

Mit einem 3:3 in Verfolgerduell beim SV Wörnitzstein-Berg hat der TSV Gersthofen zwei weitere Punkte im Rennen um den Relegationsplatz zwei der Fußball-Bezirksliga eingebüßt. Nach der gefühlten Niederlage beim 2:2 gegen den TSV Hollenbach, als man in der Nachspielzeit den Ausgleich hinnehmen musste, wollte nach dem erneuten Unentschieden, das Robin Widmann in der 88. Minute herstellte, niemand von einem gefühlten Sieg sprechen. Im Gegenteil: „Wir haben zwei Punkte hergeschenkt“, ärgerte sich nicht nur TSV-Abteilungsleiter Rico Kornisch über die Unzulänglichkeiten in der Gersthofer Hintermannschaft, die den Gastgebern vorösterliche Präsente überreichte: „Wir gehen 2:1 in Führung und kassieren gleich darauf das 2:2. Vom 3:2 ganz zu schweigen“, schimpfte er.

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fabian Bühler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis