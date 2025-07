Bezirksliga-Nord: Ein Aufsteiger stürzt sich ins „Bermuda-Dreick“

Auch beim TSV Dinkelscherben hat man sich gefreut, als die SpVgg Langerringen das letzte Relegationsspiel zur Bezirksliga gegen den FSV Reimlingen gewinnen konnte und damit die Bezirksliga Süd komplettiert hat. Andernfalls hätte den Reischenauern nach einem Jahr in der Bezirksliga Nord mit Teams aus den Landkreisen Augsburg, Aichach-Friedberg, Neuburg-Schrobenhausen, Günzburg, Dillingen, Donau-Ries und der Stadt Augsburg, schon wieder die Rückkehr in die ungeliebte Südgruppe gedroht. „Das war wirklich lange Zeit in der Schwebe, ob wir oder der TSV Haunstetten den Weg in den Süden antreten müssen“, ist Trainer Michael Finkel froh, dass der TSV Dinkelscherben nun definitiv im Norden antritt.

Vor allem freut er sich auf die Derbys mit Aufsteiger TSV Zusmarshausen, dem FC Horgau, den TSV Gersthofen und dem VfR Jettingen, dem letzten Vertreter aus dem Landkreis Günzburg, nachdem der FC Günzburg und der TSV Ziemetshausen den Weg in die Kreisliga antreten mussten. „Das ist Top“, sagt Finkel. Lediglich zwei weite Fahrten seien mit dem Aufsteigern FC Maihingen und der SpVgg Joshofen-Bergheim hinzugekommen. „Alles andere können wir innerhalb einer Dreiviertelstunde erreichen. Aber zwischendurch will man ja als Mannschaft auch gerne mit dem Bus fahren“, lacht der Coach. Zu den Kurzfahrten zählt auch der Ausflug zum TSV Wertingen, bei dem der TSV Dinkelscherben am Sonntag, 27. Juli, sein Auftaktspiel bestreitet.

Bezirksliga: Der TSV Zusmarshausen ist zum dritten Mal dabei

Zum dritten Mal ist der TSV Zusmarshausen in der Bezirksliga vertreten. In den Spielzeiten 1092/93 bis 9193/94 und 2014/15 bis 2015/16 gehörten die Grün-Weißen dem schwäbischen Oberhaus an. Nun trifft der Aufsteiger zum Auftakt auf den runderneuerten Lokalrivalen FC Horgau, der nach der geglückten Abstiegsrelegation in seine fünfte Saison in Folge geht. In Zusmarshausen freut man sich auf jede Menge Nachbarschaftsduelle. Mit Horgau und Dinkelscherben bildet man ein „Bermuda-Dreieck“, auch Jettingen und Wertingen liegen in unmittelbarer Nähe. Weniger Kilometer sind es nur zum Neuburger Stadtduell zwischen dem VfR und der SpVgg Joshofen-Bergheim, das als Eröffnungsspiel auserkoren wurde.

Einen weißen Fleck auf der schwäbischen Landkarte stellte zuletzt der Landkreis Dillingen dar. Diese Zeiten sind nun wieder vorbei. Dafür sorgen ausgerechnet die beiden Klubs, die sich vor zwölf Monaten aus der Bezirksliga verabschiedet hatten und nun schnell wieder zurückgekehrt sind. Der TSV Wertingen hat sein einjähriges Gastspiel in der Landesliga Südwest mit dem Abstieg ebenso beendet wie die zweite Mannschaft des FC Gundelfingen, die nach dem Abstieg in die Kreisliga nun wieder in der Beletage des schwäbischen Fußballs vertreten ist. Der Aufsteiger erwartet zum Auftakt den TSV Gersthofen, der als letztjähriger Tabellendritter von den Experten zu den Aufstiegsfavoriten gezählt wird.

TSV Meitingen ist im „Epizentrum“ der Bezirksliga Nord

Im Zentrum des Geschehen in der Bezirksliga Nord befinden sich der TSV Meitingen und der TSV Wertingen. Beide Traditionsvereine sind auf der Landkarte in der Mitte platziert und haben somit in Summe die wenigsten Kilometer zu den 15 Auswärtsspielen zurückzulegen. Zum Derby sind es gar nur 14 Kilometer.

Torsten Vrazic vom TSV Meitingen spricht scherzhaft vom „Epizentrum“, auf dem sich sein Verein auf der Bezirksliga-Landkarte befinde und ist sich ziemlich sicher, dass alle Vereine gerne in die Rathaus-Apotheken-Arena in den Lechauen kommen. „Alle Gastvereine haben zu uns nur halbe Strecken vor sich“, lacht der 52-Jährige, der sich schon jetzt auf das Auftaktspiel gegen den SV Wörnitzstein-Berg am Sonntag, 27. Juli, freut. Aber auch die Derbys gegen den TSV Gersthofen und den TSV Wertingen seien Höhepunkte. Insgesamt gehen die Meitinger seit der Jahrtausendwende in ihre 16. Bezirksligasaison, eine mehr hat in diesem Zeitraum der TSV Wertingen vorzuweisen. (mit her)