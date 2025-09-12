Gersthofen seit 233 Minuten ohne Gegentor: Jetzt kommt Horgau

Wer hat an der Uhr gedreht? Mit dem anstehenden zehnten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Nord wird bereits das erste Drittel der Saison 2025/26 abgeschlossen. Mit dem TSV Gersthofen und dem FC Horgau stehen sich dabei am Freitagabend (Anpfiff 19.30 Uhr) zwei Landkreismannschaften gegenüber, die mit sehr unterschiedlichen Zielsetzungen in die Runde gestartet, derzeit aber nur durch einen einzigen Punkt voneinander getrennt sind. Ebenfalls am Freitag tritt der TSV Dinkelscherben beim SV Wörnitzstein-Berg an, während der TSV Zusmarshausen am Samstag zum Topspiel beim Spitzenreiter TSV Haunstetten zu Gast ist. Nutznießer dieser Partie könnte der Tabellendritte TSV Meitingen sein, der am Sonntag den BC Rinnenthal erwartet.

In der vergangenen Saison war die Offensive das Prunkstück des TSV Gersthofen. In den letzten beiden Spielen war es die Defensive. Zweimal in Folge blieb Torhüter Julian Lippmann ohne Gegentreffer. Beim 2:0 gegen den BC Rinnenthal und beim 0:0 in Ecknach hielt er seinen Kasten sauber. Auch in der zweiten Halbzeit beim 1:2 in Zusmarshausen hat mein kein Tor kassiert. „Das soll auch am Freitag im Landkreisderby gegen den FC Horgau so bleiben“, sagt TSV-Trainer Ajet Abazi. Wenn dann auch noch die inzwischen wieder komplette Abteilung Attacke wieder ihre Visiere richtig eingestellt hat, sollte es auch vorne klappen. Fabian Bühler, der zuletzt zweimal zusammen mit seinem Bruder Tobias in der Startelf stand, war bei zwei Großchancen die fehlende Spielpraxis anzumerken. „Wir hätten uns aber auch nicht beschweren können, wenn es nach einer Viertelstunde 0:2 geheißen hätte“, so Abazi, der in ersten acht Spielen gerne noch den einen oder anderen Punkt mehr geholt hätte. „Aber den Umständen entsprechend müssen wir zufrieden sein“, sagt der Coach, der mit Bathuan Güney, Soubin Khongdy und Joachim Markaj erneut auf drei Urlauber verzichten muss. Hinter dem Einsatz von Kapitän Aivin Emini steht noch ein Fragezeichen.

„Champions-League-Atmosphäre“ in Gersthofen

Nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub war Franz Stroh im Heimspiel gegen den VfR Jettingen nur als Zuschauer dabei. „Eine gute Leistung gegen einen bockstarken Gegner“, hat einer der beiden Trainer des FC Horgau trotz der 0:2-Niederklage gesehen. „Mit etwas Spielglück können wir sogar einen Punkt holen.“ Nach dem Abgang von neun Leuten hat sich die Mannschaft immer besser gefunden. „Wir haben bewiesen, dass wir in der Liga mithalten können und sind als Team zusammengerückt“, ist man mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden und fährt deshalb auch mutig nach Gersthofen. Auch wenn man auf Stefan Kirchberger (Bänderriss) und Michael Vogele (Urlaub) verzichten muss. „Wir können auf Spieler aus der zweiten Mannschaft zurückgreifen. Die ist nämlich spielfrei“, freut sich Franz Stroh auf das Flutlichtspiel in „Champions League Atmosphäre“.

Bereits am Freitagabend steht für den TSV Dinkelscherben das Auswärtsspiel beim SV Wörnitzstein-Berg in Donauwörth an. Die Lila-Weißen wollen ihren positiven Lauf fortsetzen – zuletzt gelangen zwei Siege gegen die Aufsteiger Maihingen (4:0) und Gundelfingen II (2:0) .„Wir wollen unbedingt nachlegen“, betont Trainer Stefan Kauer. Allerdings muss Dinkelscherben auf mehrere Stammkräfte verzichten: Thomas Kubina, Sebastian Geißler und Alexander Bäurle fehlen urlaubsbedingt, zudem sind weitere Spieler angeschlagen. Mit Wörnitzstein erwartet den TSV ein anspruchsvoller Gegner. Das Team von Ex-Gersthofen-Trainer Michael Panknin belegt zwar aktuell nur Platz zwölf, verpasste in der vergangenen Saison die Relegation jedoch nur knapp. Beide Begegnungen in der letzten Spielzeit gingen zudem aus Sicht der Dinkelscherbener verloren. (ilia)

Wie verkraftet Zusmarshausen die Niederlage?

Nach acht ungeschlagen überstandenen Spielen in Folge ist die Erfolgsserie des TSV Zusmarshausen gerissen. Gegen den TSV Meitingen musste der bisher so forsch aufgetretene Aufsteiger stark ersatzgeschwächt die erste Saisonniederlage hinnehmen. Insgesamt elf Spieler fehlten dem Trainerduo Lukas Drechsler/Benni Schmidt. „Jetzt heißt es schnell wieder den Kopf hochnehmen und an die bisherigen Erfolge anzuknüpfen“, ist Vorsitzender Gerhard Biber trotzdem mit dem bisherigen Auftreten im schwäbischen Oberhaus sehr zufrieden. Beste Gelegenheit dazu ergibt schon am Samstag, wenn die Zusser beim Spitzenreiter TSV Haunstetten antreten.

Licht und Schatten innerhalb von vier Tagen gab es beim TSV Meitingen. Bei der 0:2-Heimniederlage gegen den TSV Haunstetten herrschte nicht nur weiterungsbedingt Dunkelheit. Beim 3:1 in Zusmarshausen strahlte die Sonne. Gegen den BC Rinnenthal wollen sich die Wessig-Schützlinge weiterhin vorne festbeißen.