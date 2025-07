Was für eine Rückkehr: Aufsteiger Zusmarshausen zerpflückt Horgau im Derby

Mit einem Ausrufezeichen hat sich der TSV Zusmarshausen nach neunjähriger Abwesenheit in der Bezirksliga Nord zurückgemeldet. Der Aufsteiger zerpflückte zum Auftakt der Saison 2025/26 die benachbarten Kleeblätter des FC Horgau mit 5:1. Eine Duftmarke hat auch Felix Rost gesetzt, der in seinem Bezirksliga-Premierenspiel beim 3:0-Sieg des TSV Dinkelscherben beim TSV Wertingen aller drei Treffer erzielt hat. Ebenfalls in seinem ersten Bezirksliga-Match hat Fareed Lawal für den TSV Gersthofen beim 3:1-Sieg beim FC Gundelfingen II zweimal getroffen. Der TSV Meitingen gewann verdient, betrieb jedoch Chancenwucher und musste am Ende noch zittern.

