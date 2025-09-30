Icon Menü
Fußball: Biberbach reist mit nur elf Spielerinnen an und verliert

Fußball

Ersatzgeschwächte Biberbacherinnen verlieren

In Ruderting gingen die Fußballerin des SC Biberbach leer aus. Sie mussten wegen Verletzungspech auch mit einem sehr dünnen Kader antreten.
    • |
    • |
    • |
    Annalena Knöferl (links) und der SC Biberbach verloren in Ruderting.
    Annalena Knöferl (links) und der SC Biberbach verloren in Ruderting. Foto: Karin Tautz

    Die Damenmannschaft des SC Biberbach musste am vergangenen Wochenende ohne Punkte aus Ruderting zurückkehren. Krankheits- und verletzungsbedingt reiste der SCB lediglich mit elf Spielerinnen an.

    Ersatzgeschwächter SCB spielt ordentlich

    Trotz der schwierigen Ausgangslage konnten sie sich durch viel Ballbesitz mehrere Torchancen erspielen, die jedoch ungenutzt blieben. Ruderting erwies sich vor dem Tor als effizienter und ging zweimal in Führung. Doch die Biberbacher Damen kämpften sich zurück und konnten durch Tore von Julia Rauchmann und Violetta Frese ausgleichen. Der Schuss zum möglichen Führungstreffer traf nur den Pfosten.

    Gegen Ende der Partie ließen die Kräfte nach und so konnte die Heimmannschaft durch einen Angriff über die Außenbahn den entscheidenden Treffer zum 3:2-Endstand erzielen. (AZ)

