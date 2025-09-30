Ersatzgeschwächte Biberbacherinnen verlieren

Die Damenmannschaft des SC Biberbach musste am vergangenen Wochenende ohne Punkte aus Ruderting zurückkehren. Krankheits- und verletzungsbedingt reiste der SCB lediglich mit elf Spielerinnen an.

Ersatzgeschwächter SCB spielt ordentlich

Trotz der schwierigen Ausgangslage konnten sie sich durch viel Ballbesitz mehrere Torchancen erspielen, die jedoch ungenutzt blieben. Ruderting erwies sich vor dem Tor als effizienter und ging zweimal in Führung. Doch die Biberbacher Damen kämpften sich zurück und konnten durch Tore von Julia Rauchmann und Violetta Frese ausgleichen. Der Schuss zum möglichen Führungstreffer traf nur den Pfosten.

Gegen Ende der Partie ließen die Kräfte nach und so konnte die Heimmannschaft durch einen Angriff über die Außenbahn den entscheidenden Treffer zum 3:2-Endstand erzielen. (AZ)