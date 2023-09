Biburgs Babic: „Bei diesem Spiel bin ich eine Maschine“

Aldin Babic vom SV Biburg hat sich 20 Treffer und den Aufstieg in die A-Klasse als Ziel gesetzt. Was in seiner Fußballtasche nicht fehlen darf.

Aldin Babic vom SV Biburg empfängt mit seiner Mannschaft in der B-Klasse Augsburg Nordwest am Sonntag die zweite Mannschaft des TSV Ustersbach (13 Uhr). Babic, der seine Karriere in der Jugend des TSV Kriegshaber begann und schon für den FC Königsbrunn auf dem Rasen stand, will nach einer zweijährigen Fußballpause beim SV Biburg durchstarten.

„Nachdem so langsam alle aus dem Urlaub zurück sind, wollen wir die ersten drei Punkte gegen Ustersbach klarmachen“, sagt der 19-jährige Flügelspieler. Während seines diesjährigen Bosnien-Urlaubs hat sich der Augsburger mit einem Privattrainer in Sarajevo auf die Saison vorbereitet. „Ich hatte die Chance, eine Karriere in Bosnien zu starten, aber habe mich noch nicht bereit dafür gefühlt“, sagt Babic, der in dieser Woche eine Ausbildung als Anlagenmechaniker begonnen hat.

1. Bunte oder schwarze Schuhe?

Meiner Meinung nach muss man auf dem Platz auffallen, das ist einfach cooler. Deswegen sage ich bunte Schuhe. Aktuell trage ich weiße Nike mit einem orangenen Logo, aber nur weil der Lohn noch nicht auf meinem Konto angekommen ist. Wenn es so weit ist, gehe ich neue Schuhe kaufen und dann wird eingetütet.

2. Haaland oder Kane?

Haaland. Er hat einen ordentlichen Wumms und ist einfach ein langer Lachs, ein Kämpfertyp, das gefällt mir sehr an ihm. Ich finde, die Zeit von Kane ist vorbei, weil er auch nicht mehr der Jüngste ist. Als Jugendspieler war Marco Asensio von Real Madrid mein großes Vorbild. Mir hat einfach seine Geschichte imponiert, dass er sich seinen Kindheitstraum erfüllt hat, für Real zu spielen.

3. FCA oder FCB?

Für den FC Bayern zu spielen, ist einfach ein Traum. Was die jedes Jahr aus jedem einzelnen Spieler rausholen, ist schon gigantisch. Eigentlich sollte der BVB auch mal die Meisterschaft holen, aber ich glaube, dass wieder die Bayern das Rennen machen werden. Den FC Augsburg als Heimatverein mag ich natürlich auch und vielleicht melden sie sich ja noch bei mir.

4. Ordnungsfanatiker oder Chaot?

Zu 100 Prozent Ordnungsfanatiker. Ich mag die Struktur und plane gerne voraus. In meinem Zimmer ist es sehr ordentlich, bei mir muss alles immer picobello sein. Das Gleiche gilt für meine Fußballtasche, da fehlt nie etwas. Besonders wichtig ist dabei mein Parfüm, weil wir mit der Mannschaft nach dem Training oft noch in der Stadt etwas trinken gehen.

5. Fisch oder Fleisch?

Eher Fleisch. Mein Papa ist ein Grill-Typ, deswegen grillen wir oft und gerne. Da kommt man an Fleisch natürlich nicht vorbei. Mein Lieblingsgericht ist Börek mit Käse, auf bosnisch heißt das „Sirnica“. Das liebe ich und meine Mama macht das am besten.

6. Helene Fischer oder AC/DC?

Keins von beidem. Ich würde meinen Musikgeschmack als sehr exotisch beschreiben. Ich höre gerne deutschen, französischen oder bosnischen Rap. Bei uns in der Kabine läuft zur Zeit immer „Brazil Funk Freestyle“ von dem deutschen Rapper „Bobby Vandamme“. Das geht unter die Haut und dann geht es ab auf dem Feld.

7. Schafkopf oder Playstation?

Ganz klar Playstation. Ich habe lange nicht gespielt, aber einige von unserer Mannschaft haben wieder angefangen zu zocken und da bin ich natürlich dabei. Wir spielen meistens „Fortnite“. Früher habe ich immer „Call of Duty“ gezockt, bei diesem Spiel bin ich eine Maschine. Was FIFA angeht, war ich schon immer eine richtige Bohne, das muss ich zugeben. (lacht)

8. Festzelt oder Disco?

Ich sehe mich eher in der Disco, das ist schon lustiger. Ich trinke schon lange keinen Alkohol mehr und deswegen kann ich mit den Biertrinkern im Zelt nicht viel anfangen. Am liebsten gehen wir in München in die Clubs, da kennt uns niemand und wir können die Sau rauslassen. (lacht)

9. Tore schießen oder verhindern?

Tore schießen natürlich. Ich will diese Saison mindestens in den zweistelligen Bereich mit meinen Toren kommen, am liebsten um die 20 Treffer, das wäre schon gut.

10. „Barbie“ oder „Oppenheimer“?

Grundsätzlich finde ich es sehr entspannt, ins Kino zu gehen. „Oppenheimer“ habe ich schon gesehen und fand den ziemlich geil, trotz seiner Länge. Ich bin danach aus dem Kino gegangen und habe ganz anders über die Welt und die Vergangenheit nachgedacht. Mein Lieblingsfilm ist aber „Minions“, das habe ich früher geliebt. In Sachen Serien bin ich ein großer Fan von „The Walking Dead“.

11. B-Klasse oder A-Klasse?

Ich will so hoch wie möglich spielen. Wir sind individuell so stark und jeder ist hungrig, wir müssen einfach aufsteigen. Wenn wir unseren Teamgeist noch verbessern, wird das auch klappen. Davon bin ich überzeugt.

Interview: Tobias Müller