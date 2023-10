Bleibt der TSV Meitingen auf der Überholspur?

Nach fünf Siegen in Folge kann der TSV Meitingen im Spitzenspiel gegen den FC Stätzling auf den zweiten Tabellenplatz der Bezirksliga Nord klettern.

Mit dem fünften Sieg in Folge hat sich der TSV Meitingen an die Spitzengruppe der Fußball-Bezirksliga Nord herangepirscht, könnte am Ende der Hinserie, in der noch zwei Spiele ausstehen, hinter Herberstmeister TSV Wertingen gar als Tabellenzweiter in die Rückrunde starten. Das anstehende Heimspiel gegen den Tabellenzweiten FC Stätzling (Sonntag, 15 Uhr), ist für die Lechtaler ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel. Im Falle eines Sieges könnte man den dem Rivalen aufgrund des direkten Vergleiches sogar überholen. Ein Spitzenspiel also!

„Was heißt Spitzenspiel?“, lacht Denis Buja, „das ist nur Theorie. Wir erwarten einen Gegner, der meiner Meinung nach genau dahin gehört, wo er steht. Aufgrund seiner hervorragenden Jugendarbeit, aufgrund seiner eingespielten Viererkette, die kaum etwas zulässt.“ So lautet die Analyse des Meitinger Trainers, der einen „Riesenbrocken“ auf seine Mannschaft zukommen sieht. Deshalb hat er die Seinen auch gewarnt: „Die Chancen, die Glött liegen lassen hat, werden die Stätzlinger nutzen. Die machen aus einer halben Chance ein Tor“, hat er großen Respekt vor den Gästen, die mit ihren Angreifern Mert Sert oder Paul Iffarth ein temporeiches Spiel aufziehen.

„In Glött haben wir Glück gehabt, dass wir gewonnen haben, weil die Bälle gegen die Querlatte oder knapp vorbei gegangen sind“, blickt Denis Buja zurück. „Gegen Stätzling haben wir nur eine Chance, wenn alle top da sind“, schaut er voraus. „Aber wir haben gut trainiert, die Stimmung ist nach fünf Siegen natürlich gut und die Jungs sind mittlerweile in der Lage, sich selber aufzufangen, wenn es mal nicht so läuft. Da sind wir schon stolz drauf.“ Wichtig sei, immer weiter zu machen und niemals aufzugeben. „Wir müssen mit unserer jungen Mannschaft nach wie vor in jedem Spiel über uns hinauswachsen. Es wird gegen keinen Gegner ein Selbstläufer.“

Bis auf Xhevalin Berisha sind alle Mann an Bord. Auch Alexander Heider ist aus dem Urlaub zurück und wird zumindest auf der Bank Platz nehmen.