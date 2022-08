Blitzstart garantiert nicht immer den Sieg

Plus Während der TSV Dinkelscherben vor 260 Zuschauern das Pokal-Derby beim TSV Zusmarshausen gewinnt, scheidet der TSV Leitershofen gegen Lagerlechfeld aus. SV Ehingen steht ohne zu spielen im Viertelfinale.

Dass ein Blitzstart noch keine Sieggarantie beinhaltet, musste im Achtelfinale des Totopokals der TSV Leitershofen erfahren. Nach 3:0-Vorsprung verlor man gegen den SpVgg Lagerlechfeld noch mit 3:4. Dem TSV Dinkelscherben reichte hingegen ein 3:0, um beim TSV Zusmarshausen vor 260 Zuschauern mit 4:1 die Oberhand zu behalten. Eine große Kulisse gab es auch in Thierhaupten, wo 250 Besucher die 1:2-Heimniederlage des SVT gegen den TSV Aindling erlebten. Mit dem FC Horgau (3:1 in Ottmarshausen) zog ein weiterer Bezirksligist ins Viertelfinale ein.