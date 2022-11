Blitzstart sichert wichtige Punkte

Plus Die Frauen des SSV Anhausen blicken langsam in Richtung Nichtabstiegsplatz.

Gegen einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt in der Landesliga, den FFC Wacker München II, holten sich die Fußballfrauen des SSV Anhausen mit einem 2:1-Sieg verdient drei wichtige Punkte. Der SC Biberbach behauptete sich mit einem 5:1–Erfolg gegen den TSV Burgau an der Spitze der Bezirksoberliga.