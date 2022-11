Chancenwucher im Kellerduell

Plus Der SSV Margertshausen kann doch noch gewinnen und verweist den TSV Fischach nach einem 2:1-Erfolg auf den Relegationsplatz der Kreisklasse Süd.

Gar nicht wie ein Abstiegskandidat präsentierte sich der SSV Margertshausen über weite Strecken des Kellerderbys gegen den TSV Fischach. Mit 2:1 gelang der zweite Saisonsieg in der Kreisklasse Süd. Damit konnte man den TSV Fischach erst einmal auf den Relegationsplatz verweisen.