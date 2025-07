Historischer Umbau beim FC Horgau: Nur der Klassenerhalt zählt

Mit fünf Mannschaften ist der Landkreis Augsburg in der Saison 2025/26 in der Fußball-Bezirksliga Nord vertreten, die am kommenden Wochenende in die neue Spielzeit startet. Unter anderem mit dem Nachbarschaftsderby TSV Zusmarshausen gegen FC Horgau. Mit den Kleeblättern, die in einem fulminanten Kraftakt in der Relegation den Klassenerhalt sichern konnten, dann aber einen überraschenden Aderlass hinnehmen mussten, beginnen wir die Kick-Off-Checks.

