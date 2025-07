Potenzial zur Überraschung: Aufbruchsstimmung beim TSV Dinkelscherben

Hin & weg: Vier Neue heben das Niveau

In den vergangenen Jahren wurde der TSV Dinkelscherben kaum mit Neuzugängen überschüttet. Das ist dieses Mal anders. Mit dem Bayern- und Landesliga-erfahrenen Marco Schneider (FV Illertissen II), Elias Schmid vom Bezirksliga-Rivalen FC Horgau und dem talentierten Felix Rost (FSV Walkertshofen) sowie Philipp Marchi (SG TSV Haunstetten A-Junioren) konnten vier Neue verpflichtet werden. Gerne hätte man auch noch Georg Zimmermann vom SV Gessertshausen als Nachfolger des zum Bayernligisten FC Gundelfingen abgewanderten Samuel Seibold verpflichtet. Doch der hat sich bekanntlich für den TSV Bobingen entschieden. Trotzdem ist Trainer Michael Finkel hochzufrieden: „Die Neuen heben das Niveau enorm. „Jeder muss sich beweisen“, berichtet er von einer Aufbruchsstimmung im Kader, zu dem noch einige Spieler aus dem eigenen Nachwuchs stoßen sollen.

Icon Vergrößern Mit vier Neuzugängen startet der TSV Dinkelscherben in die neue Saison. Von links Marco Schneider, Felix Rost, Elias Schmid und Philipp Marchi sowie die Trainer Stefan Kauer und Michael Finkel. Foto: Andreas Lode Icon Schließen Schließen Mit vier Neuzugängen startet der TSV Dinkelscherben in die neue Saison. Von links Marco Schneider, Felix Rost, Elias Schmid und Philipp Marchi sowie die Trainer Stefan Kauer und Michael Finkel. Foto: Andreas Lode

Coach & Co.: Finkel geht in sein zehntes Jahr

Michael Finkel geht - abgesehen von einer dreijährigen Unterbrechung beim SV Mindelzell - in seine zehnte Saison als Trainer des TSV Dinkelscherben. Seit zwei Jahren steht ihm Stefan Kauer (40) als gleichberechtigter Coach zur Seite. „Er hat frischen Wind reingebracht“, sagt der 47-Jährige über seinen Partner an der Seitenlinie. Um die Torhüter kümmert sich Stefan Mayer, als Betreuer fungiert Jan Wehowsky. Bei Abteilungsleiter Martin Mehr laufen die Fäden zusammen.

Glücks- & Sorgenkinder:

Was ein nach langer Verletzungspause wieder fitter Julian „Potter“ Kugelbrey wert ist, weiß man auf dem Kaiserberg. Die Entdeckung der Vorbereitung war aber der aus der Kreisklasse gekommene Felix Rost, der in fast allen Spielen getroffen hat. „Er weiß, wo das Tor steht“, sagt Finkel über den 22-Jährigen, an dem man schon seit zwei Jahren dran ist. Aber auch Marco Schneider und Elias Schmid hätten sich bestens eingefügt. Noch einige Zeit ausfallen wird Johannes Singl, der sich die Kniescheibe gebrochen hat. Als Sorgenkinder bezeichnet der Coach seine Nachwuchsspieler, die lange gespielt und lange gefeiert haben und bisher noch nicht im Training waren.

Test & Taktik

Der TSV Dinkelscherben hat alle Testspiele gewonnen. Selbst gegen die Bezirksliga-Konkurrenten VfL Ecknach oder SpVgg Lagerlechfeld (jeweils 2:1). Gegen unterklassige Mannschaften gab es deutliche Siege, zuletzt ein 8:0 im Pokal bei der SG Emersacker. Die Lila-Weißen bevorzugen ein 4-2-3-1-System. „Da fühlen wir uns wohl. Das passt für uns“, sagt Michael Finkel. Bei Bedarf könne man auf 3-5-2 umswitchen. „Wir haben die Spieler dazu“, denkt er dabei vor allem an Daniel Wiener, der als gelernter Stürmer derzeit als Innenverteidiger aufläuft.

Start & Ziel

Beim Landesliga-Absteiger TSV Wertingen beginnt für den TSV Dinkelscherben die Saison 2025/26. „Ich kann den Gegner nicht einschätzen“, rechnet Finkel mit einem Duell auf Augenhöhe, bei dem die Tagesform entscheiden wird. Zum Heimspiel-Auftakt kreuzt mit dem absoluten Neuling SpVgg Joshofen-Bergheim ein völlig unbeschriebenes Blatt auf dem Kaiserberg auf, bevor es am Mittwoch, 6. August zum Derby beim Aufsteiger TSV Zusmarshausen geht. Geht es nach Finkel, würde man sich gerne irgendwo hinter den Favoriten Wörnitzstein, Gersthofen und Jettingen einordnen. „Wir haben aber keinen Druck aufzusteigen, wollen aber längerfristig um die Topplätze mitspielen und uns als Ausbildungsverein und Sprungbrett präsentieren.“

Prognose: Der TSV Dinkelscherben hat seine eingespielte Mannschaft gut verstärkt. Obwohl man auf dem Kaiserberg sein Licht gern unter den Scheffel stellt und eher Understatement betreibt, könnte man in dieser Saison durchaus die Rolle einer Überraschungsmannschaft spielen. Ein Platz im oberen Tabellendrittel sollte auf jeden Fall drin sein.