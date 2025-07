Nach Traum-Vorbereitung: Was ist dem TSV Meitingen in dieser Saison zuzutrauen?

„Man darf die Ergebnisse nicht überbewerten, aber ja, wir sind sehr gut drauf“, freut sich Meitingens Trainer Andreas Wessig. Er kann den Saisonstart am Sonntag gegen Wörnitzstein in der Bezirksliga Nord kaum erwarten. Warum es beim TSV in der Vorbereitung so gut lief und was möglich ist in dieser Saison. Wir haben uns den Bezirksliga-Dino genauer angeschaut.

Im Vergleich zu anderen Mannschaften hat sich beim TSV Meitingen wenig getan in Sachen Personal. Mit Matthias Heckel, der seine aktive Karriere beendet hat, gibt es nur einen Abgang. „Er war vergangene Saison aber schon viel verletzt. Wir sind froh, dass wir den Kader zusammenhalten konnten“, so Wessig. Auf der anderen Seite stehen mit Florian Kronthaler (TSV Aindling) und Tobias Meitinger (SV Ehingen) zwei externe Neuzugänge. „Die haben sich gleich gut eingefügt und erhöhen den Konkurrenzkampf“, so Wessig, der zudem die Nachwuchsspieler Sami Zourkout und Jashar Mulaj hochgezogen hat.

TSV Meitingen: Heckel beendet Karriere, bleibt aber Co-Trainer

Im Trainerteam herrscht ebenfalls Beständigkeit. Wessig geht in seine erste komplette Saison. Der 51-Jährige übernahm im Oktober und führte den TSV Meitingen aus dem Tabellenkeller auf Platz sieben. Im zur Seite steht weiterhin Heckel als Co-Trainer. „Auch wenn er nicht immer kann, ist das eine gute Lösung“, freut sich Wessig, dass ihm der Routinier mit seiner Erfahrung zur Seite steht. Um den Rest kümmert sich der Sportliche Leiter Torsten Vrazic.

Im Gegensatz zur Wintervorbereitung ist Wessig aktuell sehr zufrieden. „Wir haben 20 Mann im Training und keine Verletzten. Alle ziehen super mit und es macht richtig Spaß.“ Das spiegelte sich auch in den Testspielen wider. Nach der 1:5-Niederlage gegen Regionalligist Schwaben Augsburg, folgten drei Siege gegen Kreisligist Pöttmes (4:0), sowie die Süd-Bezirksligisten FC Königsbrunn (5:2) und TSV Bobingen (1:0). „Gerade gegen Bobingen haben wir eine bärenstarke Leistung gezeigt“, so Wessig, der nach einem 1:1 gegen den Landesligisten Rain zum Abschluss der Testspiele ein 12:0 gegen den Kreisligisten Pfersee bestaunen durfte. „Beim Gegner haben sechs Stammkräfte gefehlt, bei uns lief der Ball auch wie am Schnürchen. Speziell dieses Ergebnis hat aber keine wirkliche Aussagekraft.“

Prognose: Für den TSV Meitingen ist der Aufstieg drin

„Wo wir wirklich stehen, werden wir schon nach den ersten Spielen sehen“, weiß Wessig. Das Auftaktprogramm hat es in sich, wobei der TSV mit drei Heimspielen in die neue Spielzeit startet. Die Gegner können sich dabei sehen lassen. Nach dem Auftakt gegen Wörnitzstein, wartet mit Jettingen einer der Mitfavoriten und am 6. August steht dann das Derby gegen den TSV Gersthofen an. „Wir wollen unsere Form konservieren, aber natürlich ist das ein extrem schwieriges Programm. Aber wir sind gut drauf und brauchen uns vor keinem verstecken. An guten Tagen können wir jeden schlagen“, so Wessig, der aber ergänzt: „Natürlich war die Vorbereitung gut, aber das zählt dann nicht mehr. Es haben schon Mannschaften alles verloren und dann einen guten Start hingelegt. Wir müssen weiter konzentriert spielen.“

Prognose: Bleibt der TSV Meitingen vom Verletzungspech verfolgt, ist viel möglich. Die Mannschaft ist eingespielt und startet mit viel Selbstvertrauen. Von der Qualität des Kaders kann die Wessig-Elf um den Aufstieg mitspielen. Dafür ist allerdings ein guter Saisonstart vonnöten. Besser als Platz sieben sollte es aber in jedem Falle werden.