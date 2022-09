Fußball

27.09.2022

Clevere Erlinger bleiben weiter an der Spitze

Plus Tabellenführer SV Erlingen gelingt vor 170 Zuschauenden in der A-Klasse Nordwest ein 3:2-Sieg in Westendorf

Artikel anhören Shape

In der A-Klasse Nordwest konnte sich Tabellenführer SV Erlingen mit 3:2 beim VfL Westendorf durchsetzen, der damit noch immer auf den ersten Saisonsieg wartet. Weiter ungeschlagen bleibt der erste Verfolger SC Biberbach (3:1 in Batzenhofen). Auch der SV Bonstetten behält beim 4:1-Sieg in Achsheim die weiße Weste.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen