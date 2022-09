Cosmos Aystetten im Verfolgerduell souverän

Plus Nach 6:1-Sieg bei Türkgücü Königsbrunn ist die Spitze der Bezirksliga Süd in Sicht.

Auch ohne Dejan Mijailovic, der auf Hochzeitsreise weilt, und Maximilian Heckel, der seine Hand in Gips trägt, gewann der SV Cosmos Aystetten beim Tabellennachbarn SV Türkgücü Königsbrunn mit 6:1 und rückte den Führenden in der Bezirksliga Süd weiter auf den Pelz.