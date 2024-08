Cosmos will den ersten Dreier landen

Das Aystetter Sportfeld wird derzeit heftigst bespielt. Nur fünf Tage nach der 0:4-Pokalniederlage gegen den FV Illertissen steht für den SV Cosmos Aystetten am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) schon das nächste Heimspiel auf dem Programm. Nach dem Regionalligisten erwartet man nun in der Fußball-Landesliga Südwest mit dem FC Ehekirchen einen Gegner auf Augenhöhe. „Wir müssen schauen, dass wir langsam den ersten Dreier landen“, sagt Abteilungsleiter Thomas Paschek nach drei Unentschieden und einer Niederlage. Dass der punktgleiche Gegner nach dem ersten Saisonsieg (3:1 gegen den TSV Wertingen) während der Woche den Trainer gewechselt hat, macht die Sache nicht einfacher.

Am vergangenen Mittwoch hatte es beim FC Ehekirchen einen Paukenschlag gegeben. Cheftrainer Benjamin Flicker, der erst vor dieser Saison als Nachfolger von Michael Panknin (TSV Gersthofen) und Simon Schröttle (FC Gundelfingen) verpflichtet worden war, ist nach nur vier Spieltagen mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. „Für mich sind Ehrlichkeit und Vertrauen die Basis einer Zusammenarbeit. Wenn beides wie in diesem Fall mit der sportlichen Leitung des FC Ehekirchen nicht mehr gegeben ist, ist für mich ein Punkt erreicht, an dem es nicht mehr weitergeht“, erklärte der 37-Jährige.

Während FCA-Abteilungsleiter Markus Bissinger die Vorwürfe Flickers hinsichtlich der fehlenden Ehrlichkeit und des nicht mehr vorhandenen Vertrauens „nicht kommentieren“ wollte, blickte der erfahrene Fußball-Funktionär in Sachen Nachfolge-Regelung bereits voraus. „Beim anstehenden Auswärtsmatch am Sonntag in Aystetten werden die beiden bisherigen Assistenztrainer Christoph Hollinger und Daniel Biermann, die wir ja vor Saisonbeginn voller Überzeugung verpflichtet haben, die Mannschaft betreuen.“ Christoph Hollinger, der vor Saisonbeginn vom Regionallisten VfB Eichstätt nach Ehekirchen zurückkehrte, war mit drei Treffern der Matchwinner gegen Wertingen.

Marcel Burda überzeugt als Führungsspieler

Auf ihn wird die Aystetter Hintermannschaft ein besonderes Auge werfen müssen. Dort ragte zuletzt insbesondere Marcel Burda heraus. Er hat nicht nur die Farbe der Schuhe von pink zu schwarz gewechselt, sondern auch die Position und ist nach dem Ausfall von Spielertrainer Patrick Wurm aus dem Mittelfeld in die Innenverteidigung gewechselt. „Er ist momentan einer unserer besten und wichtigsten Spieler“, sagt Thomas Paschek in seiner Funktion als Co-Trainer über den 27-Jährige, der in der Jugend beim FC Augsburg und 1860 München ausgebildet wurde und dann über den TSV Neusäß und die SpVgg Westheim in Aystetten gelandet ist. „Außerdem motiviert und pusht er seine Mitspieler“, so Paschek, „er ist ein echter Führungsspieler geworden.“

Als solcher wird er auch dringend gebraucht, denn neben Patrick Wurm fehlen auch weiterhin die Verletzten Dejan Mijailovic und Tom Haban sowie die Urlauber Stefan Simonovic und Dominik Isufi. „Wir haben trotzdem gegen einen zwei Klassen höher spielenden Gegner nicht schlecht mitgehalten“, blickt Thomas Paschek nochmals auf das Pokalspiel gegen Illertissen zurück. „Darauf lässt sich aufbauen. Wer weiß, wie es gelaufen wäre, wenn Raphael Marksteiner das 1:0 gemacht hätte.“

Noch ein Neuzugang für die Innenverteidigung

Aufgrund der personellen Situation hat der SV Cosmos Aystetten nochmals nachgelegt. Nach Arlind Qarri (Türkspor Augsburg) hat man mit Romaric Tetteh Kpoti einen weiteren Abwehrspieler verpflichtet. Der 21-jährige Togolese kommt vom Augsburger Kreisligisten TSV Pfersee, für den er in der abgelaufenen Saison elf Spiele absolviert hat. Ob er schon mithelfen kann, den ersten Saisonsieg einzufahren?