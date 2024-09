Am kommenden Wochenende starten die Amateure der Frauen in die neue Spielzeit. Die Damen vom SC Biberbach waren am ersten Spieltag der Landesliga spielfrei und empfangen am Samstag um 14 Uhr den BCF Wolfratshausen. In der Bezirksoberliga kommt es am ersten Spieltag direkt zum Landkreisderby zwischen dem SSV Anhausen und dem CSC Batzenhofen-Hirblingen.

