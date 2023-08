Das Aus kam vom Elfmeterpunkt

Plus TSV Dinkelscherben, TSV Zusmarshausen und TSV Neusäß scheiden überraschend im Totopokal aus.

Nach dem FC Horgau ist gestern Abend mit dem TSV Dinkelscherben der zweite Bezirksligist aus dem Totopokal geflogen. Im Elfmeterschießen unterlagen die Lila-Weißen beim Kreisligisten SV Ottmarshausen mit 4:5. Keine Blöße gab sich der SV Cosmos Aystetten, der bei der SpVgg Westheim mit 5:0 erfolgreich war. Für eine weitere Überraschung sorgte der SV Gablingen, der den TSV Zusmarshausen nach Elfmeterschießen mit 5:3 eliminierte. Der TSV Neusäß blamierte sich beim A-Klassisten DJK West. Nach 3:3 in der regulären Spielzeit unterlag der Kreisligist mit 6:8.