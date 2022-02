Fußball

10:51 Uhr

„Das ist hochgradig diskriminierend!“

Plus Ein Vertragsamateur aus Bayern klagt an, dass Kicker, die nicht geimpft sind, nach den derzeit geltenden 2G-Regelungen vom Spielbetrieb ausgeschlossen werden. Was der BFV und die Vereine in der Region dazu sagen

Von Oliver Reiser

Das offensichtliche Durcheinander was die Corona-Beschränkungen betrifft, wird immer größer – und sorgt in der Folge für immer mehr Unverständnis. In der gesamten Gesellschaft im Allgemeinen. Und im Sport bzw. Amateur-Fußball im Besonderen. In diese Entwicklung passt auch ein Schreiben eines Bayernliga-Spielers an Felix Jäckle, Hauptabteilungsleiter Sport beim Bayerischen Fußballverband. Darin fordert der Akteur, der sich aus „persönlichen Gründen“ gegen eine Impfung entschieden hat, und unbekannt bleiben möchte, den BFV noch einmal eindringlich dazu auf, hinsichtlich der 2G-Regelung, die derzeit für Aktive gilt, auf die Staatsregierung einzuwirken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen