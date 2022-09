Fußball

24.09.2022

Das richtige Rezept für den Aufstieg

Plus Marco Karnstedt von der SpVgg Deuringen steht nicht nur gerne auf dem Platz, sondern auch in der Küche. Der gebürtige Rheinländer hat es als Schalke-Fan in Augsburg nicht leicht.

Von Tobias Müller Artikel anhören Shape

Marco Karnstedt ist mit der SpVgg Deuringen in dieser Saison zu Hause noch ungeschlagen. So soll es auch am kommenden Sonntag weitergehen, wenn seine Mannschaft im Stadtderby der A-Klasse West die TSG Stadtbergen empfängt. „Da muss ein Heimdreier her, es darf ruhig ein spannendes Spiel werden, Hauptsache, wir jubeln am Ende“, sagt der 29-Jährige. Karnstedt wohnt aktuell im Augsburger Textilviertel, nachdem er 2019 von Koblenz nach Augsburg gezogen ist. Seine Trefferquote in dieser Saison kann sich sehen lassen: fünf Tore in fünf Partien. „Es hätten für meinen Geschmack auch ein paar mehr sein können“, sagt der Architekt. Wenn er nicht auf dem Platz steht, stellt er sich der ein oder anderen kulinarischen Herausforderung: „Ich gehe sehr gerne lecker essen, aber mag es auch total, selbst zu kochen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen