Das Traineramt bleibt in der Familie

Plus Beim Landesligisten TSV Gersthofen hat Co-Trainer Michael Hildmann vor dem Spiel gegen den TSV Gilching seinen Vater und Chefcoach Gerhard Hildmann vertreten.

Wenn der Vater nicht da ist, übernimmt der Sohn. Nachdem Gerhard Hildmann, der Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Gersthofen, eine Woche Urlaub in Südtirol genossen hat, stieg sein Sohn Michael zum Chefcoach auf. Der Co-Trainer bereitete die Mannschaft auf das Heimspiel gegen den TSV Gilching-Argelsried (Sonntag, 15 Uhr) vor. „Es hat mega Spaß gemacht mit den Jungs“, sagt Hildmann jun.