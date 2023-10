Plus Der TSV Meitingen ist beim Schlusslicht SSV Glött in der Favoritenrolle.

Der TSV Meitingen bleibt in der Fußball-Bezirksliga Nord weiter auf der Überholspur, ist nach dem 2:0-Sieg gegen den SV Holzkirchen bis auf Rang vier nach oben geschossen. Ganz klar, dass dass die Lechtaler beim Schlusslicht SSV Glött (Sonntag, 15 Uhr) als haushoher Favorit gehandelt werden. „Das sagt jeder – bis auf uns“, ist sich Trainer Denis Buja sicher, dass dieses Spiel „noch anstrengender und noch ekelhafter“ wird, als die letzte Partie gegen Holzkirchen. „Das wird eine Frage des Willens.“

Wenn’s läuft, dann läuft’s. Aber nicht von allein. Im Moment passt beim TSV Meitingen jedoch vieles zusammen. „Wir machen das, was wir können. Die Einstellung passt. Die Erfolge tragen natürlich zur guten Stimmung bei“, sagt Buja. Dennoch haben er und sein Partner Christoph Brückner noch einiges auszusetzen und deshalb auch im Training Signale ausgesendet, dass sie nicht zufrieden sind. Wie bitte? „Die Chancenauswertung muss verbessert werden, dann können wir die Spiele ruhiger gestalten“, fordern die Coaches. „Und vollen Kampfeinsatz.“ Der wird in Glött notwendig sein. Das Schlusslicht hat zuletzt auch dem TSV Gersthofen stark zugesetzt.