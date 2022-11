Dem Abbruch folgt noch eine wüste Schlägerei

Plus Übles Nachspiel beim Kreisklassen-Kick in Konzenberg

Weil Schiedsrichter Jannik Schönberger (SV Hochwang) nach einer Elfmeter-Entscheidung im Spiel der Fußball-Kreisklasse West II zwischen der SG Röfingen-Konzenberg und Türk GB Günzburg von Spielern der Gäste körperlich angegangen und vielleicht auch geschubst wurde, hatte er die Begegnung abgebrochen. Die Folge war ein überaus unschönes Nachspiel: Nach Angaben der Polizei in Burgau mündete das emotional aufgeladene Stimmungsgemenge rund um die Entscheidung des erst 17-jährigen Unparteiischen in eine handfeste Schlägerei mit womöglich bis zu 50 Beteiligten. Bei den Auseinandersetzungen zwischen Spielern und Zuschauern erlitt ein 28-Jähriger einen Nasenbeinbruch.