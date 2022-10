Dennis Biber macht den Unterschied

Plus Torjäger erzielt beide Treffer zum Ustersbacher Derbysieg gegen den in dieser Saison glücklosen SSV Margertshausen.

Ein abgefälschter Treffer zum 2:1 verhalf dem TSV Ustersbach zu letztlich schmeichelhaften drei Punkten, während sich der SSV Margertshausen weiter mitten im Abstiegskampf der Kreisklasse Süd befindet. Ebenso wie der TSV Fischach, der eine bittere 1:3-Niederlage im Staudenderby in Walkertshofen einstecken musste.