Fußball

17.09.2022

Der B-Klassen-Haaland will raus aus dem Unterhaus

Plus Samuel Jung vom TSV Ellgau ist der Toptorjäger der B-Klasse Augsburg Nordwest. In der Elferkette verrät er, wie sein Motto in Sachen Ordnung lautet und was auf seinen Dreierpack im letzten Spiel folgen soll.

Von Tobias Müller

Samuel Jung steht mit seinem TSV Ellgau vor einer wegweisenden Partie in der B-Klasse Augsburg Nordwest. Der Ellgauer belegt mit seinem Team aktuell den dritten Rang und könnte dieses Wochenende mit einem Sieg beim Tabellenführer TSV Diedorf II die Tabellenspitze erklimmen. In der G-Jugend hat der 20-Jährige, der aktuell die Berufsoberschule Donauwörth besucht, beim TSV Ellgau seine ersten Erfahrungen mit dem runden Leder gemacht. Über die JFG Lech-Schmutter, die SG Meitingen und den TSV Rain ist er dann für sein erstes Jahr im Herrenbereich wieder in die Heimat nach Ellgau zurückgekehrt. Jung, der in seiner Mannschaft nur „Samu“ genannt wird, steht in seiner Liga mit sieben Treffern in vier Partien auf dem ersten Platz der Torjäger-Rangliste. Zuletzt hat der ausgebildete Industriemechaniker beim Heimerfolg gegen den TSV Steppach II mit einem Dreierpack die Partie nahezu im Alleingang entschieden.

