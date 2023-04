Der FC Horgau rutscht weiter in die Krise

Plus Auch gegen den VfL Ecknach ist der FC Horgau viel zu harmlos und verliert das Schlüsselspiel mit 1:3. Nur noch zwei Punkte Abstand zum Relegationsplatz.

Am 26. Spieltag der Bezirksliga Nord schoss der VfL Ecknach den FC Horgau weiter in die Krise. Nach der 1:3-Heimniederlage sind die Kleeblätter nur noch zwei Punkte vom Abstiegs-Relegationsplatz entfernt.

Mit dem Anpfiff die Gäste wacher und engagierter. In der 3. Spielminute dann bereits der erste Schock für die Kleeblätter. Einen strammen Schuss aus dem Halbfeld muss Häberl nach vorne klatschen lassen und der Ball fällt Marcus Wehren vor die Füße. Wehren trifft eiskalt zum 0:1 für den VfL (4.). Die Horgauer wie in Schockstarre. Keinerlei Struktur im Aufbau, Ungenauigkeiten im Passspiel und fehlendes Selbstvertrauen versprechen einen schweren Nachmittag für die Schmid/Stroh-Schützlinge.