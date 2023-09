Fußball

15:37 Uhr

Der FC Horgau will die Wundertüte Gundelfingen auf Distanz halten

Plus Nach dem spielfreien Wochenende fahren die Kleeblätter nach Gundelfingen. Trainer Manuel Schmid tut sich schwer, den Gegner einzuschätzen.

Aufgrund der starken Regenmengen und der kritischen Platzverhältnisse musste das für vergangenen Sonntag angesetzte Duell zwischen dem FC Horgau und dem SC Griesbeckerzell abgesagt werden.

Wie Trainer Manuel Schmid sagt, wurde mehrheitlich mit Franz Stroh, Daniel Feistle und Vorstand Jürgen Tögel beschlossen, den Platz als unbespielbar zu melden. „Nach den starken Regenfällen am Vorabend und den anhaltenden Niederschlägen am Vormittag sahen wir die Maßnahme als gerechtfertigt an, um auch für die anstehenden feuchten Monate den Spielbetrieb am Laufen halten zu können“, sagt Schmid.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

