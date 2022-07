Fußball

16.07.2022

Der FC Horgau will sich in der Liga festbeißen

Keine Ausrutscher wollen sich Tobias Kirschner und der FC Horgau in der Saison 2022/23 in der Bezirksliga Nord leisten – auch wenn das zweite Jahre nach dem Aufstieg immer seine Tücken hat.

Plus AL-Kick-Off-Check: Der Bezirksligist FC Horgau hat die schlechteste Saisonvorbereitung hinter sich, seit Franz Stroh dort Trainer ist. Und das ist er schon über zehn Jahre. Warum das so ist und warum er trotzdem zuversichtlich ist.

Von Oliver Reiser

Nach dem Landesligisten TSV Gersthofen, der am Sonntag bereits in die Saison startet, stehen nun die vier Bezirksligisten SV Cosmos Aystetten, TSV Dinkelscherben, FC Horgau und TSV Meitingen im AL-Kick-Off-Check auf dem Prüfstand. Den Anfang macht der FC Horgau, der einer Umgruppierung entgehen konnte und in seine zweite Saison in der Bezirksliga Nord geht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen