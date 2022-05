Der FC Langweid wird das Kind schon schaukeln

Plus Der FC Langweid gewinnt das Spitzenspiel gegen den ersatzgeschwächten CSC Batzenhofen und braucht jetzt noch vier Punkte zum Aufstieg.

Einen enorm wichtigen Dreier konnte der FC Langweid im Spitzenspiel der A-Klasse Nordwest gegen die CSC Batzenhofen-Hirblingen einfahren. Nach zuletzt mäßigem Erfolg vor heimischem Publikum platzte der Knoten genau rechtzeitig und mit dem 3:0-Erfolg konnte ein wichtiger Schritt in Richtung Aufstieg gemacht werden.