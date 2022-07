Fußball

18.07.2022

Der Frust des Abstiegs sitzt in Aystetten tief

Der SV Cosmos Aystetten (von links Nicolas Brummer, Fabian Krug, Darko Milicevic und Maximilian Heckel) will nach dem Abstieg aus der Landesliga so schnell wie möglich wieder nach oben blicken.

Plus AL-Kick-Off-Check: Landesliga-Absteiger SV Cosmos Aystetten hat Spieler verloren, die nicht nur auf dem Spielfeld eine wichtige Rolle gespielt haben. Wie man dies in der neuen Umgebung der Bezirksliga Süd kompensieren will.

Von Oliver Reiser

Nach dem Landesligisten TSV Gersthofen, der bereits in die Saison gestartet ist, und dem FC Horgau wechseln wir nun in die Bezirksliga Süd und nehmen den Landesliga-Absteiger SV Cosmos Aystetten im AL-Kick-Off-Check unter die Lupe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen