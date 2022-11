Der Hallenfußball kehrt zurück

Plus Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause geht es wieder aufs Parkett. Bereits am 4. Dezember startet die Augsburger Landkreismeisterschaft. Wie es dann bis zum schwäbischen Finale weiter geht.

Das waren noch Zeiten, als die Hallen im Landkreis Augsburg aus allen Nähten platzten, wenn im Januar der Landkreismeister unter dem Dach gekürt wurde. Vor allem das Spiel mit der Rundumbande liebten viele Fans. Als später vom Verband diktiert auf Futsal-Regeln umgestellt wurde, rief das bei einigen Vereinen ein Murren hervor. Auch bei den Zuschauern stieß diese Art des Hallenkicks mit sprungreduziertem Ball auf kleine Handballtore nicht unbedingt auf Zustimmung. Ja und dann kam Corona. Zwei Jahre war der Hallenfußball lahmgelegt. Jetzt soll es einen Neustart geben. Doch der kommt nur schwer in die Gänge, wie Spielleiter Torsten Zimmermann berichtet.