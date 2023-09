Fußball

vor 7 Min.

Der kriselnde TSV Gersthofen sehnt sich nach einer Führung

Der TSV Gersthofen (im Bild Manuel Lippe) will am Sonntag beim TSV Rain/Lech II endlich seinen Negativlauf beenden.

Plus Der TSV Gersthofen will nach fünf Niederlagen in Folge beim TSV Rain/Lech II den Bock umstoßen. Worauf der Sportliche Leiter Goran Boric hofft.

Von Jonathan Lyne Artikel anhören Shape

Richtig überrascht war Goran Boric nach der jüngsten Niederlage beim VfR Neuburg (0:1) nicht. Am vergangenen Wochenende kassierte der TSV Gersthofen bereits die fünfte Niederlage in Folge – obwohl der Sportliche Leiter ein Spiel auf Augenhöhe gesehen hatte. „Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen“, sagt Boric. „Aber so ist es meistens, wenn man unten drinsteckt.“

Das Spiel in Neuburg sei „eine Fortsetzung der bisherigen Saison“ gewesen, sagt Boric. „Ich würde nicht behaupten, dass wir schlecht gespielt haben. Vor allem in der ersten Halbzeit waren wir über weite Strecken richtig gut, nur das Tor hat gefehlt.“ Stattdessen: die nächste Niederlage. Nach sechs Spieltagen hat der Landesliga-Absteiger nur drei Punkte, nur die Aufsteiger SSV Glött und SV Holzkirchen liegen in der Tabelle hinter den Lechstädtern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen