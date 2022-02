Fußball

18.02.2022

Der neue Aystetter Coach hat nur ein Ziel im Blick

Aystettens Trainer Ivan Konjevic blickt nicht nach links und nicht nach rechts – er hat nur den direkten Klassenerhalt mit seiner Mannschaft in der Landesliga Südwest im Blick.

Plus Warum Ivan Konjevic fest daran glaubt, dass Landesliga-Kellerkind SV Cosmos Aystetten am Ende das rettende Ufer des direkten Klassenerhaltes erreicht, lesen Sie im AL-Frühjahrscheck.

Von Oliver Reiser

Am Faschingswochenende ist für die Fußballer in der Landesliga Südwest Schluss mit Lustig. Mit einem kompletten Nachholspieltag, der Ende November den explodierenden Corona-Zahlen zum Opfer fiel, beginn die Restsaison. Höchste Zeit, die beiden höchstklassigen Mannschaften aus der Region dem traditionellen Frühjahrs-Check zu unterziehen. In alphabetischer Reihenfolge beginnen wir mit dem SV Cosmos Aystetten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen