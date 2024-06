Fußball

11.06.2024

Der SC Altenmünster hat einen neuen Trainer

Plus Ein Eigengewächs mit Bayernliga-Erfahrung übernimmt beim West-Kreisligisten.

Nichts für schwache Nerven war das letzte Saisonspiel des SC Altenmünster in der Fußball-Kreisliga West gegen die SSV Dillingen. Erst in der Nachspielzeit sorgte Patrick Pecher mit dem Treffer zum 3:2-Endstand dafür, dass die Zusamtaler die Klasse auf dem direkten Weg halten konnten und nicht in die drohende Relegation gehen müssen. Den dritten Absteiger neben der SpVgg Krumbach und dem VfR Jettingen II spielen die beiden Nachbarvereine TSV Balzhausen und der SV Mindelzell aus. Sie treffen am kommenden Samstag, 15. Juni, in Kemnat aufeinander.

Erleichtert, dass es gegen nie aufsteckende Dillinger am Ende zu einem Happy End für den SC Altenmünster gekommen ist, war vor allem Trainer Roger Kindler. Der 53-Jährige hatte in der Winterpause bei den Zusamtalern interimsmäßig das Kommando für das freigestellte Duo Dino Tuksar/Dominik Osterhoff übernommen und die Mannschaft auf den letzten Drücker zum Klassenerhalt geführt. Kindlers Mission beim SCA ist nun beendet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen