Der SC Biberbach wirft im Verbandspokal den nächsten Favoriten raus

Plus Die Frauen des SC Biberbach schalten im Elfmeterschießen auch Bayernligist SC Amicitia München aus und ziehen ins Viertelfinale ein.

Die Frauen des SC Biberbach stehen im Viertelfinale des Verbandspokals. Die Mannschaft von Trainer Fabian Wolf setzte sich am Sonntag im Elfmeterschießen (4:2) gegen den Bayernligisten SC Amicitia München durch. In der Runde zuvor hatte der Landesligist bereits den Bayernligisten TSV Schwaben Augsburg ausgeschaltet (1:0).

Das Spiel war über weite Strecken sehr ausgeglichen. Beide Mannschaften zeigten eine starke kämpferische Leistung und ließen mit ihren stabil stehenden Abwehrreihen nur wenige Torchancen zu. Die Gäste aus München hatten vor allem nach der Pause zwar mehr Ballbesitz, konnten diesen aber selten in nennenswerte Offensivaktionen ummünzen.