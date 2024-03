Der SV Ehingen ist nicht zu stoppen

Ehingens Torhüter Grohall verhindert beim 3:0 gegen Oberndorf allerdings heiße Schlussphase.

Der SV Ehingen/Ortlfingen ist in der Kreisklasse Nord 2 nicht zu stoppen. Der VfB Oberndorf war der erwartet schwere Gegner, doch am Ende stand ein 3:0-Sieg zu Buche.

Es entwickelte sich eine zähe Angelegenheit. In der 32. Minute entwischte Reinhold Armbrust und lupfte gefühlvoll über den Keeper zur Führung. Erneut Armbrust schloss einen sehenswerten Angriff zum 2:0-Pausenstand ab (45.). In Halbzeit zwei zeigte sich der SVE/O zu passiv und Oberndorf hatte mehr Spielanteile. In der 80. Minute musste Ehingens Schlussmann Julian Grohall zweimal sein ganzes Können zeigen, um eine heiße Schlussphase zu verhindern. Es dauerte bis zur 93. Minute, ehe Michael Kottmair sehenswert aus spitzem Winkel den Endstand herstellte.

So gehen die Ehinger als Spitzenreiter in die nächsten drei Spiele gegen die direkten Verfolger. – Zuschauer: 100. (mürai)