Der SV Erlingen feiert einen Kantersieg gegen Wörleschwang

Plus Der SV Erlingen lässt dem SV Wörleschwang in der A-Klasse Nordwest keine Chance. Der Batzenhofen-Hirblingen gewinnt gegen den SV Achsheim 7:3.

In der A-Klasse Nordwest bleibt der TSV Lützelburg dank eines knappen 1:0-Erfolgs in Westendorf Tabellenführer vor dem CSC Batzenhofen-Hirblingen, der ebenfalls das zweite Saisonspiel klar für sich entschied (7:3 in Achsheim). Die Partie FC Horgau II – TSV Zusmarshausen II wurde abgesagt.

SV Erlingen – SV Wörleschwang 7:0 (3:0). Einen nie gefährdeten Heimerfolg feierte der SVE zum Punktspielstart. In regelmäßigen Abständen fielen die Tore durch zweimal Jan Blochum (37., 46.), Fabian Wolf (19.), Dumitru Joitoiu (44.), Florian Sentpaul (73., 90.) und Yannick Ruinat (86.). Mangelnde Chancenverwertung und ein guter Torwart der Gäste verhinderten einen höheren Sieg für Erlingen. – Zuschauer: 40. (AZ)





TSV Diedorf II – SV Bonstetten 3:4 (2:1). Die Gäste aus Bonstetten schlossen ihren ersten Angriff bereits erfolgreich ab - Torschütze war Mustafa Kor Ahmad. Danach drehte der TSV jedoch die Partie durch einen Doppelschlag von Christian Habermeier (6./14.). Nach dem Seitenwechsel ging es dann Schlag auf Schlag: In nur fünf Minuten brachten Max Hanselka , Vasile Adragai und Patrick Bschorr Bonstetten mit 2:4 in Führung. Diedorf verkürzte zwar noch auf 3:4 durch Julian Denk (63.), der Ausgleich wollte aber nicht mehr gelingen. – Zuschauer: 28. (AZ)





SG SV Adelsried / TSV Welden II – TSV Ellgau 1:2 (0:2). In der ersten Hälfte bestimmten die Gäste das Spiel und gingen durch zwei eklatante Fehler in der SVA-Abwehr in Führung. Martin Schnierle (12.) und Michael Schmidtbauer (25.) waren die Nutznießer. In der zweiten Halbzeit kam die Heimelf besser ins Spiel, doch es reichte nur noch zum Anschlusstreffer durch Markus Lechner – Zuschauer: 50. (es)





VfL Westendorf – TSV Lützelburg 0:1 (0:1). In einer zu passiven ersten Hälfte der Hausherren waren die Gäste aus Lützelburg cleverer und gingen nach einem unsauber geklärten Ball durch Joshua Barnscheidt (31.) verdient in Führung. Erst nach dem Pausenpfiff zeigten sich die Grün- Weißen wacher, waren zwar feldüberlegen, jedoch nicht zwingend vor dem Tor. Vor allem der Westendorfer Keeper Ruinat hielt gegen konternde Gäste immer wieder überragend. So konnte Lützelburg letztlich die Führung über die Zeit bringen. – Zuschauer: 70. (AZ)





SV Achsheim – CSC Batzenhofen-Hirblingen 3:7 (1:5). Der Heimspielauftakt ging für den SV Achsheim gründlich daneben, obwohl in der sechsten Minute Julien Jaremkow die Führung erzielte. Zwischen der 23. und der 45. Minute schoss Batzenhofen durch Ekrem Kochan , dreimal Leon Schuster und Ernad Toran allerdings einen deutlichen 5:1-Halbzeitstand heraus. Selbst einen Elfmeter in der 35. Minute konnte der SVA nicht verwandeln. Nach weiteren Treffern für die Gäste in der 53. und 69. Minute durch Kochan und Lukas Brem konnte der SVA immerhin etwas verkürzen, durch abermals Torjäger Jaremkow (62.) zum 2:6 und durch Serban Crisan zum 3:7-Endstand (85.). Zuschauer: 50. (hap)

