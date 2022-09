Fußball

05.09.2022

Der tiefe Fall des SV Nordendorf

Plus Spiel der Woche: Die Gebrüder Jung vom TSV Ellgau lassen den Absteiger SV Nordendorf, der jetzt auch in der B-Klasse Nordwest im Tabellenkeller sitzt, alt aussehen.

Von Bernd Reiser

Wenn man beide Ortsnamen von Nordendorf und Ellgau auf dem gleichen gelben Ausfahrtsschild an der B2 sieht, dann weiß man, dass Derbyzeit angesagt ist. Zumindest, seit der SV Nordendorf aus der A-Klasse abgestiegen ist und dem TSV Ellgau im Unterhaus als eine der wenigen ersten Mannschaften Gesellschaft leitet. Ob es daran lag, dass das komplette Trainerteam der Gastgeber wegen Corona nicht dabei war oder einfach nur an der schwachen Vorstellung der Nordendorfer ist im Nachgang der bitteren 1:6-Heimpleite schwer zu beantworten. So jedenfalls geht der tiefe Fall des SVN weiter, der jetzt auch im Unterhaus in den unteren Regionen logiert.

