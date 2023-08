Fußball

Der TSV Gersthofen kassiert die fünfte Niederlage in Folge

Plus Der TSV Gersthofen verliert beim VfR Neuburg 0:1. Auch einen verletzungsbedingten Torwartwechsel beim Gegner können die Lechstädter nicht nutzen.

Der TSV Gersthofen findet in der Bezirksliga Nord einfach nicht in die Spur. Beim VfR Neuburg verlor der Landesliga-Absteiger am Samstag 0:1 und kassierte damit bereits die fünfte Niederlage in Folge.

In einer ausgeglichenen ersten Hälfte hätten beide Teams durchaus in Führung gehen können. Während bei den Gästen, bei denen Kapitän Okan Yavuz gesperrt fehlte, eine eher etwas verunglückte Flanke von Admir Omerbegovic an der Latte landete (6.), Florian Gai nach einer Ecke freistehend drüber köpfte (22.) sowie erneut Omerbegovic aus spitzem Winkel an Jozinovic gescheitert war (35.), hatte auf Neuburger Seite Efekan Eroglu nur den rechten Pfosten anvisiert (19.). Unmittelbar vor der Pause schlugen die Hausherren dann aber doch noch zu: Gersthofen konnte den Ball mehrfach nicht entscheidend klären, was schließlich Frederic Wytopil mit einem platzierten Schuss von der Strafraumgrenze zum 1:0 nutzte (44.). Auch im sechsten Spiel der Saison lag der TSV damit zurück.

