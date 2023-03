Der TSV Gersthofen lebt noch

Plus Nach zehn Spielen ohne Erfolgserlebnis feiert der TSV Gersthofen mit einer grandiosen kämpferischen Leistung einen 3:0-Derbysieg in Schwabmünchen.

Der TSV Gersthofen kann doch noch gewinnen. Nach sage und schreibe zehn Spielen ohne Sieg und einem Absturz auf den vorletzten Tabellenplatz in der Fußball-Landesliga Südwest, feierten die Schützlinge von Trainer Gerhard Hildmann gestern einen 3:0-Sieg im Landkreisduell beim TSV Schwabmünchen. Die Felsbrocken, die den Verantwortlichen vom Herzen fielen, waren weithin zu hören.