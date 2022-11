Der TSV Welden hat gleich dreifachen Grund zur Freude

Plus 3:0-Sieg im Holzwinkelderby und Patzer der Konkurrenten machen den TSV zum Gewinner des Spieltages.

er TSV Welden war der große Gewinner des ersten Rückrundenspieltags in der Fußball-Kreisklasse Nordwest. Während sich die Völk-Schützlinge nach dem 3:0-Sieg im Holzwinkelderby gegen den FC Emersacker an der Spitze festsetzte, musste die Konkurrenz Federn lassen. Kellerkind SV Gablingen besiegte den SV Thierhaupten, der zwei Elfmeter vergab, mit 3:0. Überraschend geschlagen geben musste sich auch der TSV Diedorf gegen den VfR Foret. Der TSV Neusäß II gewann das Kellerduell gegen den TSV Lützelburg mit 3:1.