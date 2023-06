Fußball

19.06.2023

Der TSV Zusmarshausen stellt sich neu auf

Plus Neues Spielertrainer-Duo für den Augsburger Kreisligisten TSV Zusmarshausen.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Nach der Vizemeisterschaft in der Kreisliga Augsburg und dem knapp verpassten Aufstieg in die Bezirksliga durch eine 1:3-Niederlage gegen den TSV Ottobeuren stellt sich der TSV Zusmarshausen neu auf. Reinhard Brachert, der die Mannschaft nach der Trennungen von Trainer Herbert Wiest auch gecoacht hatte, wird sich wieder auf seine Aufgaben als Sportlicher Leiter konzentrieren. Auf dem Spielfeld soll in der Saison 2023/24 ein Spielertrainer-Duo den Ton angeben.

Dieses besteht aus Lukas Drechsler, der Brachert schon in der Restsaison unterstützt hatte, und Benedikt Schmid. Für Drechsler ist es die erste Trainerstelle. Er spielt seit der Saison 2018/19 in Zusmarshausen und zieht dort im Mittelfeld die Fäden. Zuvor war der 29-Jährige, der aus Aystetten stammt, bis auf ein Kurzgastspiel bei seinem Heimatverein und einer Saison TSV Schwaben Augsburg in der Bayernliga immer für den TSV Neusäß am Ball.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen