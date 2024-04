Fußball

22.04.2024

Der Vorsprung des SV Cosmos Aystetten schmilzt

Plus Spitzenreiter SV Cosmos Aystetten kommt im Derby gegen den SV Mering über ein 1:1-Unentschieden nicht hinaus. Wenigstens hat die Serie gehalten.

Von Oliver Reiser

Das Positivste am 1:1 des SV Cosmos Aystetten im Derby gegen den Tabellenvierten SV Mering war die Tatsache, dass zumindest eine imposante Serie gehalten hat: Seit 20 Spielen ist der Spitzenreiter der Bezirksliga Süd nun ungeschlagen – doch der Vorsprung auf Verfolger FC Thalhofen ist durch das zweite Unentschieden in Folge auf zwei Punkte zusammengeschmolzen, wie das mit dem Schnee im Allgäu in den nächsten Tagen geschehen wird.

Bei lausigen Temperaturen wurde der SV Mering zuerst warm. Endrit Ahmeti konnte von Cosmos-Spielertrainer Patrick Wurm allein vor dem Tor nur mit einer Monstergrätsche gestoppt werden (10.), Sebastian Kempf schoss nur eine Zeigerumdrehung später am langen Pfosten vorbei. Es dauerte, bis sich der SV Cosmos sortiert hatte, nachdem Tom Haban (Rotsperre) und Marcel Burda (verletzt) fehlten, die zuletzt kranken Fabian Krug und Stefan Simonovic zunächst auf der Bank saßen.

