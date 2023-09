Fußball

Derbys sind eine Sache des Willens

Plus Für die beiden befreundeten Trainer ist klar, wie das Ortsduell Ottmarshausen – Westheim entschieden wird. SSV Anhausen und TSV Welden warten noch immer auf ersten Saisonsieg.

Der achte Spieltag der Kreisliga Augsburg hält drei direkte Duelle der Teams aus dem Augsburger Landkreis bereit. Bereits am Freitagabend (Anpfiff 18.30 Uhr) treffen der SV Ottmarshausen und die SpVgg Westheim im Orts- und gleichzeitig Kellerduell aufeinander und versuchen jeweils den Sprung aus der Abstiegszone zu schaffen. Der SSV Anhausen hat auswärts gegen den Aufstiegsanwärter TSV Zusmarshausen eine schwere Aufgabe vor der Brust und der TSV Diedorf weiß im Duell der Aufsteiger mit dem TSV Welden das Momentum mit sieben Punkten aus den vergangenen drei Spielen klar auf seiner Seite. Die starken Ergebnisse der letzten beiden Spieltage sollten dem TSV Neusäß Rückenwind für die anstehende Partie gegen den Tabellenzweiten FC Königsbrunn geben.

TSV Zusmarshausen - SSV Anhausen . Der SSV Anhausen gerät nach nur drei Punkten aus sechs Spielen langsam unter Zugzwang, will man nicht auf einem Abstiegsplatz überwintern. „Wir machen aktuell zu viele individuelle Fehler. Die Leistung, die wir im Training zeigen, bekommen wir am Wochenende nicht auf den Platz. Somit haben wir unser Ziel, drei Punkte einzufahren gegen Viktoria Augsburg verfehlt“, so Trainer Dominik Koch . Gegen Zusmarshausen geht man nicht als Favorit in die Partie. „Wir brauchen die Galligkeit in den Zweikämpfen, den Willen den Spielfluss des Gegners zu stören.“ Mit der nötigen Kommunikation und ein bisschen Glück im Abschluss könnte für Kochs Team auch gegen Aufstiegsaspirant Zusmarshausen etwas Zählbares herausspringen, ist sich der Coach sicher. Der TSV Zusmarshausen steht nach zuletzt zwei Unentschieden und vier verschenkten Punkten ebenfalls in Zugzwang.

SV Ottmarshausen - SpVgg Westheim . Nach einer Zwei-Tore-Führung zur Halbzeit konnte der SV Ottmarshausen am Ende froh sein, wenigsten einen Zähler aus Merching entführt zu haben. „ Merching war über das gesamte Spiel gesehen die bessere Mannschaft somit können wir das ganze als glücklichen Punktgewinn verbuchen“, stellte Trainer Oliver Haberkorn rückblickend fest. Am Wochenende hat der SVO dann im Nachbarschaftsduell die nächste Chance den zweiten Saisonsieg einzufahren. Für Haberkorn selbst ist es ein ganz besonderes Spiel. Er war elf Jahre lang Trainer bei Westheim und kickt nach wie vor für deren zweite Mannschaft. „Wir müssen versuchen unsere Leichtsinnsfehler abzustellen und den Kampf, der es zweifelsohne werden wird, anzunehmen. Am Ende wird sich dann zeigen, welche der beiden Mannschaften es mehr will..“ Etwas dagegen haben dürften jedoch Gästetrainer Thomas Hanselka und seine Mannschaft, die, wie Hanselka sagt, nach einem „Spiel zum Vergessen“ am letzten Wochenende (0:6 gegen den FC Königsbrunn ) die drei Punkte dringend gebrauchen könnte, um nicht gleich unten im Tabellenkeller stecken zu bleiben. „Für das Derby am Freitag gibt es nur eine Vorgabe, voller Einsatz und den Sieg einfahren.“ Das Spiel wird nicht über Qualität, sondern über Willen, Kampf und Leidenschaft entschieden ist sich der Hanselka sicher.

TSV Diedorf - TSV Welden . Die Weldener sind noch immer auf der Jagd nach ihrem ersten Saisonsieg . „Für unseren Aufwand sind wir bisher nicht belohnt worden“, so Co-Trainer Andi Belak . „Als Aufsteiger müssen wir auch stellenweise Lehrgeld zahlen, die Punkt ausbeute spiegelt jedenfalls nicht die gefestigte Mannschaftsleistung der letzten Wochen wider.“ Für das Duell der Aufsteiger am Sonntag gibt es aber ein klares Ziel. „Wir müssen alles in die Waagschale werfen und mit einer guten Mannschaftsleistung zum ersten Saisonsieg gelangen. Die Tagesform wird entscheiden.“

Einen kleinen Dämpfer musste der TSV Diedorf am vergangenen Dienstagabend hinnehmen, als sich die Truppe von Trainer Florian Sandner dem TSV Königsbrunn im heimischen Stadion mit 1:4 geschlagen geben musste. „Das Ergebnis war deutlicher, als das Spiel. Die Mannschaft hat Moral bewiesen und ein gutes Engagement an den Tag gelegt. Am Ende wurden unsere Fehler konsequent bestraft.“ Ob die Wiedergutmachung im Aufsteigerduell gelingt? „Es wird ein hartes Spiel werden, in dem die vergangene Saison noch eine Rolle spielen wird“, so Coach Sandner. „So ein Kampfspiel wird durch Laufbereitschaft, Engagement und Teamgeist entschieden. Meine Mannschaft kann all das,“ ist Sandner überzeugt.

