Die Alten Herren halten das Abwehrzentrum dicht

Plus Drei Spieler des CSC Batzenhofen-Hirblingen sind zusammen über 120 Jahre alt. Trotzdem gelingt ein Testspielsieg. Andere haben die Generalprobe verpatzt.

Die Generalprobe für den Start in die Kreisliga Augsburg am kommenden Sonntag beim FC Emersacker hat der TSV Zusmarshausen verpatzt. Die Wiest-Truppe unterlag beim Kreisklassisten TSV Firnhaberau mit 0:1. Auch der TSV Dinkelscherben scheint derzeit etwas aus der Spur zu sein. Beim VfR Jettingen gab es eine 1:3-Niederlage.