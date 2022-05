Fußball

18:00 Uhr

Die Altenmünster Horrorbilanz muss enden

Plus Altenmünster steht vor einer Horrorbilanz. In der Bezirksliga Nord bleibt dem SCA nun nur noch eine letzte Chance.

0:4, 0:2, 0:7, 0:5, 0:4 – so lautet die Horrorbilanz des SC Altenmünster aus den letzten fünf Spielen in der Fußball- Bezirksliga Nord. Selbst die ältesten unter den treuen Fan der Zusamtaler können sich nicht an so einen Negativlauf in den vergangenen 50 Jahren erinnern. Ob dieser am heutigen Samstag im letzten Heimspiel gegen den VfL Ecknach (15 Uhr) gestoppt werden kann? Verlieren die Gastgeber erneut, wäre dies fast schon gleichbedeutend mit dem Abstieg.

