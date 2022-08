Die Euphorie der Europameisterschaft mitnehmen

Plus Beim Tag des Mädchenfußballs in Horgau wurde auch ein Jubiläum gefeiert.

Der Tag des Mädchenfußballs und 30 Jahre Mädchenfußball beim FC Horgau waren gleich ein doppelter Grund zum Feiern. Vom Fußballtennis und einem Schnuppertraining-Parcours bis hin zum Minifußball war den ganzen Tag über auf der Rothtal-Sportanlage etwas geboten. Austoben konnten sich die Mädchen noch zusätzlich auf einer großen Hüpfburg. Beim E- und D-Juniorinnen-Turnier zeigten die Mädchen ihr Können mit einigen hervorragenden Spielen. Das Highlight war dann aber am Nachmittag das Mutter-Tochter- und Vater-Tochter-Turnier. Mütter und Väter gaben alles und hatten gemeinsam mit ihren Töchtern Spaß am Spiel. Zum Schluss gab es nur Gewinner, zufriedene Eltern und glückliche Kinder.