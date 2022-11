Die Glückssträhne der Kleeblätter hält an

Plus Joker sorgt für den Horgauer Ausgleich beim 1:1 in Wörnitzstein.

Zum dritten Unentschieden in Folge kam der FC Horgau in der Fußball-Bezirksliga Nord. Wie schon beim 0:0 gegen den TSV Wertingen hatten die Kleeblätter auch beim 1:1 beim SV Wörnitzstein-Berg Glücksgöttin Fortuna auf ihrer Seite.